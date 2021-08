À peine remis des conséquences du coronavirus, le football amateur a été confronté à un autre fléau. Le 14 juillet dernier, les inondations frappaient de plein fouet les clubs situés en bord de rivière mais aussi leurs affiliés, certains y laissant jusqu’à leur dernière chaussette.

La région liégeoise a été particulièrement impactée. C’est pourquoi, avec le soutien de la Pro League et de l’ACFF, le Comité Provincial de Liège a mis sur pied une grande opération permettant de remettre à 269 enfants sinistrés un pack contenant un sac de sport, une paire de bas, un short, un maillot, un drap de bain et un bon pour une paire de chaussures. Soit un budget de plus de 25 000 euros. “Nous avons voulu permettre aux jeunes qui ont tout perdu de retourner à l’entraînement, de retrouver leurs copains. C’est un peu de baume au cœur dans un moment difficile”, explique Didier Petitjean, le manager du CP Liège.

Pas la seule action

Et Marc Collard-Bovy, le président, d’ajouter: “Cette action en appellera d’autres, au profit des clubs cette fois. Nous organiserons notamment le 23 octobre à Battice un grand tournoi U10-U11 dont les bénéfices seront intégralement reversés aux clubs sinistrés.”

Les petits joueurs des clubs suivants étaient concernés : Entente Pepine, Sart Tilman, Hamoir, Goé, Vaux Chaudfontaine, Stembert, Xhoris, Limbourg, Fléron, Aywaille, Tilff, Soiron et Trooz.

Le CP Liège a soutenu les jeunes sinistrés mais également les magasins de sport qui fournissent habituellement les clubs touchés puisque c’est là-bas qu’il a acheté le matériel nécessaire à la composition du pack.

Du beau monde

À ce rendez-vous qui, on l’espère, ne devra plus avoir lieu, on retrouvait bien entendu des dirigeants de clubs, des enfants, des représentants du CP Liège… Mais aussi des membres de l’ACFF, comme Gaston Schreurs, administrateur et trésorier, ou encore Jean Cas, pour la Pro League. “Lorsque nous avons reçu la demande du CP Liège, Pierre François, notre CEO, a tout de suite dit oui. Le football professionnel doit utiliser la force du football pour avoir un impact social”, déclare ce dernier.

Les clubs étaient eux aussi heureux de voir cette mobilisation pour leurs jeunes. “C’est une initiative qui fait chaud au cœur de tous les sinistrés, un geste apprécié par les dirigeants de club. On accuse parfois la Pro League de faire sécession mais elle prouve ici qu’elle peut se montrer solidaire”, explique Luc Ruelle, responsable des jeunes du Sart-Tilman.