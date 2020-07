Dans la famille du président du FC Herstal, le football se transmet de génération en génération.





Antonio Valera Salmoral. Ce nom ne vous dit probablement rien, surtout si vous ne vous intéressez pas aux championnats de football espagnols. Il a 23 ans et est gardien de but à Huesca, club qui vient d’être promu en Liga, où a évolué aussi Josué Sa (qui appartient à Anderlecht). Antonio n’est autre que le cousin de Diego Munoz, le président du FC Herstal. "C’est mon petit-cousin", précise Diego. "Durant mes vingt premières années, j’allais régulièrement en Espagne. J’étais très proche de sa famille. Sa grand-mère, ma tante (NdlR : soeur de la maman de Diego Munoz), chez qui on allait dormir quand j’étais petit était comme une mère pour moi."