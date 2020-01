Le club de D2 amateurs veut tout faire pour se sauver.

Le joueur d'un mètre 80 qui arrive de Geel signe un contrat semi-professionnel au Château Vert. Malgré son jeune âge, il a déjà beaucoup voyagé puisqu'il est passé par Seraing, Genk, Saint-Trond, le RC Malines, Dessel, Wiltz, Hasselt ou encore Tongres. "Il a un excellent pédrigree, c'est un fameux coup. Il a même joué en équipe nationale U18. Il a signé pour 18 mois, donc cela prouve bien que l'on prépare la saison prochaine", explique le directeur général, David Camerini.



Voilà qui clôture en principe le mercato à Solières. "Il n'y a pas d'autre transfert prévu pour l'instant."



Solières est aux portes de la D3 amateurs mais il n'a pas dit son dernier mot et jouera le coup à fond jusqu'au terme de la saison. Et cette dernière partie du championnat se passera avec un certain Erivelton Paulo da Silva. Un attaquant de 24 ans, d'origine brésilienne, qui n'est autre que le cousin de Junior Edmilson, l'ancien joueur du Standard de Liège.