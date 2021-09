Avec l’aide de la Pro League, le Comité Provincial de Liège a déjà offert 269 packs d’équipements à des enfants qui avaient perdu jusqu’à leurs derniers bas dans les inondations. Il a également demandé à ses sponsors de fournir du matériel aux clubs en difficultés.

Cette fois, il va plus loin en organisant le Solidariday, un grand tournoi U10-U11 qui se tiendra le samedi 23 octobre à Battice. Celui-ci est ouvert à 96 équipes qui seront réparties sur huit demi-terrains. La date n’a pas été choisie au hasard puisqu’il s’agit d’une mini-trêve entre les deux phases du championnat.

Chaque équipe disputera trois matches de 20 minutes sur l’ensemble de la matinée (U11) ou de l’après-midi (U10). Un millier d’enfants et leurs parents sont attendus sur le site. Afin d’inscrire l’événement dans un projet durable, seuls des gobelets recyclables seront utilisés pour les boissons.

Tous les bénéfices de ce tournoi seront redistribués aux clubs sinistrés via des bons d’achat de matériel et de fournitures. Le matériel acquis grâce au subside introduit auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles sera également redistribué aux clubs les plus démunis. Le club de Battice met gracieusement ses installations à disposition, une tombola et une petite restauration sont prévus. Plusieurs sociétés, sensibles au projet, ont déjà décidé de soutenir l’événement qui doit souligner une fois de plus l’esprit de solidarité des amateurs de football en Province de Liège.