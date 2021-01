A l'heure actuel, le président Nikola Lozina a déjà confirmé Alan Brncic et Martin Selak, deux de ses pions principaux. Mais il vient surtout de frapper fort en recrutant Benoit Mulkin, le médian de 34 ans qui avait annoncé son départ d'Oupeye il y a peu. En contact avec plusieurs formations de différents niveaux, son choix s'est porté sur le club croate, qui a bien l'intention de se professionnaliser peu à peu, au niveau des installations notamment.



Un solide renfort qui viendra apporter toute son expérience alors que le président est en pourparlers avec un puissant attaquant de D3! Il faudra donc plus que jamais compter sur le Croatia en 2020-2021.

Chaque année, le Croatia Wandre cherche à réaliser une équipe un peu plus compétitive avec, pour ambition, de rejoindre le plus rapidement le sommet du football provincial et ensuite, dans un second temps, viser la nationale.