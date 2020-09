Le cross-biathlon aura bien lieu le week-end du 19-20 septembre à Fayembois (Liège). Il s'agira cette fois d'une course relais le samedi et d'une course individuelle le dimanche.

A l’instar du biathlon d’hiver (ski de fond et tir), ce nouveau concept sportif allie trail dans les bois et tir de précision à la carabine laser pour éviter les tours de pénalité. "Pour respecter les mesures sanitaires liées au Covid, nous avons dû adapter la formule mais l'événement aura bien lieu", confirme Joachim Wacquez, un des organisateurs. "La course relais du samedi permettra à des équipes de quatre de se tester sur le parcours trail accidenté du bois de Fayembois. Après une grille de départ inédite, toutes les équipes s'élanceront à tour de rôle en fonction de leur résultat. Chaque relayeur effectuera 2 boucles trail de 2,5 km et 2 x 5 tirs (couché et debout)."

Le dimanche, ce sont 300 biathlètes de tous niveaux qui s'élanceront par vague de six toutes les cinq minutes afin d'éviter les regroupements de masse. Même si l'aspect convivial sera moins au rendez-vous que les autres années (pas d'Horeca prévu sur place), il sera possible de découvrir cette discipline qui connaît un succès croissant.

Inscriptions et infos: https://www.billetweb.fr/we-biathlon-fayenbois et sur www.biathlondete.be