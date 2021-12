Les courses urbaines, de nuit de surcroît, connaissent toujours un grand succès. Ambiance citadine, stands, musique, circuit rapide, beaucoup de spectateurs… L’année passée, comme tant d’autres villes, Verviers avait dû faire l’impasse sur sa corrida. Cette année, avec toutes les mesures Covid en place (port du masque, CST), elle aura bien lieu et le départ de cette fête de la course à pied sera donné à 20 heures en plein centre. Un centre bien meurtri par les terribles inondations et qui a obligé les organisateurs à modifier quelque peu la trace habituelle.

Pour cette nouvelle édition, Benoit Schoonbroodt et son équipe ont voulu une course doublement solidaire. "Notre ville a été marquée par la pandémie et par les inondations. Nous avons donc orienté notre corrida vers les autres. En partenariat avec la Ville de Verviers et l’échevinat des sports, chaque participant octroiera un bon de 10 euros qui sera reversé au club verviétois de son choix. En validant son inscription, chaque coureur choisit un club parmi les 90 choix dans un menu déroulant. Cela va du football à la danse en passant la gymnastique ou la plongée. En outre, ceux qui préféreront l’inscription via le pack corrida (pack avec t-shirt et goodies) offriront un euro qui sera versé à Viva For Life."

Côté course, le parcours rapide de 7 km a été modifié mais l’ambiance restera identique et toujours chaleureuse. Les déguisements, la musique, la présence du Père Noël (qui se promet très généreux) et les nombreuses illuminations donneront un goût de fête supplémentaire à ce rendez-vous de masse. On attend entre 700 et 800 amateurs de footing.

Enfin, ajoutons que le parcours de ce samedi permettra l’engagement des personnes à mobilité réduite et que la course sera filmée et diffusée en direct sur la chaîne régionale Védia.