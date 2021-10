À Aywaille, la situation est quelque peu inquiétante : trois maigres points, de nombreux buts encaissés (17)… Le club qui visait le top 5 doit se relever, et vite. Ces difficultés, comme l’explique le T1 Patrick Fabbri, "sont liées à plusieurs facteurs". De son côté, le coach garde la confiance en son groupe et tous semblent être derrière lui. "J’ai eu une discussion avec le président, il avait l’air surpris que je demande à le voir. Il m’a dit qu’il avait confiance. Si un jour je vois que je n’ai plus les solutions, il sait que je lui dirai." Mais concrètement, où est-ce que le bât blesse ?

Une préparation chamboulée

Durant l’avant-saison, les Aqualiens ont beaucoup voyagé suite aux inondations. Ils ont dû trouver refuge à gauche et à droite pour pouvoir continuer à s’entraîner. "En plus de cela, j’ai eu beaucoup de blessés et deux joueurs m’ont laissé tomber. Lors des nombreux amicaux, j’ai dû faire appel à des gars pour compléter le groupe. En Coupe, nous nous sommes déplacés à 12 et à 13", explique le coach. "Pour aller à Huy lors du premier match de championnat, nous n’étions pas prêts. Nous avons donc dû rester en place tactiquement mais nous ne nous sommes pas créé d’occasion. Huy a eu la chance de marquer." (...)