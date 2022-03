Visé retrouve la compétition, après un break de quinze jours. L’état de la situation ne laisse plus aucune marge de manœuvre aux Visétois, qui accusent désormais sept points de retard sur le quatrième classé. Qu’importe l’adversaire, et il sera de taille avec la venue du Patro Maasmechelen au stade de la Cité de l’Oie, les hommes de José Riga n’ont plus le choix des armes.