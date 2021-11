Incompréhensible mais aussi et surtout impardonnable. Les Sang et Marine n’auraient pourtant pas pu rêver meilleur scénario que celui-là, avec ce but d’une rare précocité signé Perbet et s’assimilant à un authentique tapis rouge déroulé sous les crampons liégeois.

Mais pour ne pas avoir été suffisamment efficaces avant la pause, les Liégeois ont laissé filer une victoire d’apparence aisée, bizarrement pris à froid en tout début de reprise.

Le dépit se lisait sur le visage de Gaëtan Englebert, déconfit devant la mauvaise tournure des événements : “C’est carrément deux points de gaspillés. (...)