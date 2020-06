Il y a eu une (r)évolution chez les Mosanes durant cette longue pause forcée.

La saison prochaine, c’est à une version 2.0 du Femina Visé que nous aurons droit. Avec 12 arrivées pour six départs, les Mosanes font (presque) peau neuve. “Je suis vraiment satisfaite du recrutement”, lance la présidente Véronique Lensen.

Il faut bien le dire, en voyant les départs défiler, on se demandait comment l’équipe de D1 pourrait encore tenir la route. “Nous savions qu’il y aurait trois arrêts. Nous avions décidé de transférer les deux filles du HC (NdlR : le club des hommes) et nous avons vite été tranquilles avec les gardiennes. Le fait que Montegnée arrête est également bien tombé pour nous.”

Avec des jeunes, il est presque insurmontable de tenir une saison au top. “Nous savions qu’il nous fallait deux ou trois joueuses confirmées et nous les avons obtenues. Ce sont des filles qui termineront probablement leur carrière chez nous et qui ont envie de tirer les jeunes vers le haut”, poursuit la présidente, qui a également dû trouver un nouveau coach. “Werner (Roef) et le reste du staff se complètent bien. Il me fallait un entraîneur qui pouvait m’aider à trouver des joueuses. Finalement tout a été assez vite.”

Ce mélange entre jeunesse et expérience offre un parfum de Femina d’il y a quelques années. “Nous voulons repartir sur les bases d’il y a 7 ou 8 ans sans que la pression ne repose sur les épaules d’une ou deux joueuses. Ici, nous avons des éléments derrière.”

Avec un noyau bouclé de 21 joueuses, les objectifs sont clairs. “Au minimum un titre et, si possible, disputer les deux finales (NdlR : Coupe et championnat) en espérant, pourquoi pas, repartir en Coupe d’Europe.”

Attendant impatiemment le début de la compétition, les Visétoises ont déjà eu l’occasion de faire connaissance lors de séances en extérieur. Ce qui a également permis de réaliser quelques tests physiques.