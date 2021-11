Le Femina Visé disputait un match au sommet face à St-Trond. Celui à ne pas perdre pour garder un brevet d'invincibilité. Dès l'entame du match, les filles de Werner Roef se montraient déterminées et se créaient rapidement une avance de cinq buts.

Mais les adversaires n'avaient pas dit leur dernier mot et revenaient même à égalité, alors que les Visétoises rataient tout ce qu'elles voulaient. Durant cinq minutes, elles ne marquaient pas. Une Houben en forme inscrivait trois buts en quatre minutes et permettait à Visé de mener 16-14 au repos.

Après près de trois minutes sans but, c'est Vandewal qui montrait le chemin des filets, comme en début de partie. A la 45e, l'avance visétoise était à nouveau de 5 buts.

St-Trond y croyait et, avec la blessure de Laura Martin au goal et Aline Delle Vedove qui devait jouer les pompiers de service durant quelques minutes, revenait à un but à peine. Visé s'énervait et commettait des fautes inutiles au même rythme que l'ambiance montait dans le hall. A quelques secondes du terme, le marquoir affichait 29-29. L'arbitre sifflait une faute inexistante en faveur de St-Trond lors d'un duel. Penalty: 29-30. Mais sur le gong Vandewal rétablissait l'égalité parfaite.