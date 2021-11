Le début de saison du Femina Visé peut être qualifié d’exceptionnel. Il y a bien longtemps que l’on n’avait plus vu une équipe bassi-mosane aussi performante. Ou alors, les adversaires, hormis l’un ou l’autre, sont-ils vraiment très faibles ? Toujours est-il que Visé est premier, invaincu, et c’est ce qui importe cette équipe pour l’instant.

Positive comme jamais, la présidente Véronique Lensen analyse avec nous cette très belle première partie de parcours.

Présidente, quel regard portez-vous sur ce début de saison ?

"Je n’ai pas à me plaindre. Le plus important était que les filles apprennent à se connaître. Nous étions quasiment les seuls à effectuer autant de transferts. C’est réussi. L’équipe est toute nouvelle et les filles communiquent beaucoup, dans une très bonne ambiance. Avec les coachs, tout se passe bien. Ils forment un très bon groupe à quatre et avec les joueuses. La mayonnaise a pris mais il y a évidemment encore du boulot, et ça me réjouit. Sportivement, nous sommes en tête et il n’y a qu’une fois que nous n’avons pas su prendre les deux points. Les joueuses les plus confirmées tirent les jeunes vers le haut et le staff leur donne leur chance." (...)