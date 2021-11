C’est un véritable "ouf" de soulagement qu’ont pu pousser les Visétoises samedi soir lorsque Loes Vandewal a inscrit le dernier but presque "on the buzzer" pour permettre à son équipe de décrocher un point largement mérité. Et dire que Visé aurait pu gagner s’il n’avait pas été volé par un arbitrage on ne peut plus mauvais lors de la phase précédente, à quelques secondes du terme, en accordant un penalty inexistant à St-Trond pour lui permettre de faire 29-30. "Les arbitres n’ont pas été corrects envers nous, soulignait Werner Roef, le coach local. Nous avons pris beaucoup de deux minutes sévères tout au long de la deuxième mi-temps et Diane Houben a subi des fautes qui n’ont jamais été punies."