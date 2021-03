Le fils de Marc Wilmots signe à l'URSL Visé pour deux saisons Liège Matthias Sintzen Il s'agit du premier transfert estival des Mosans. © URSL Visé

Agé de 22 ans, Marten Wilmots est de retour à Visé, club qu'il a connu à l'adolescence. Le fils de l'ancien sélectionneur national a signé pour deux saisons, plus une en option. C'est son nouveau club qui a communiqué l'information ce jeudi soir.



La saison dernière, le milieu de terrain évoluait au NK Triglav Kranj, en D2 slovène. Auparavant, après ses passages à St-Trond et au Standard, il avait porté les couleurs d'Avellino, en Italie, et de Ferencvaros (Hongrie).



Sur le site internet du club, il a déjà évoqué son objectif chez les Oies. "Il est le même que le club, à savoir rejoindre la Division 1B le plus rapidement possible" , a déclaré Marten Wilmots.