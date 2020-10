Les clubs sont soulagés mais espèrent pouvoir rouvrir les buvettes.

La majorité des clubs liégeois ont poussé un “ouf” de soulagement à l’annonce de la suspension momentanée des compétitions chez les adultes. 13 des 14 formations de la province qui évoluent en D2 et D3 ACFF s’accordent pour dire que continuer dans les conditions du dernier week-end n’était pas possible.

La propagation du virus ne semble pas être la principale raison de ce désir de stopper temporairement la compétition. Ce sont plutôt les buvettes fermées et les dépenses (location des installations, joueurs, formateurs…) toujours au rendez-vous qui posaient problème. “C’est une sage décision de la part de l’ACFF. Sans rentrée d’argent, c’est mathématiquement et techniquement impossible de continuer à jouer. C’est déjà compliqué en temps normal mais là, c’était devenu carrément le bazar, le boxon”, dit-on du côté de Stockay, où l’on pense que la situation ne va pas en s’améliorant. “Il y aurait eu de plus en plus d’équipes qui n’auraient pas joué à cause de cas de Covid. Et devoir jouer un jeudi soir avec trois entrées payantes, ce n’est pas faisable. Ça pénalise les joueurs et ça met encore plus vite les clubs dans la misère.”