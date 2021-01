Chez les Giargiana, le football semble être quelque chose de sacré. Et ce n’est pas Louana Giargiana, la cousine de Randy, ancien joueur du RFC Liège qui évolue maintenant à Wiltz, qui dira le contraire. "Dans notre famille, on mange foot et on dort foot. Quand il n’y en a pas sur le terrain, on le regarde à la TV ou on joue à FIFA. Ma petite sœur, elle, fait de la boxe mais elle aime bien taper de temps en temps dans le ballon avec moi", confirme-t-elle.

Aujourd’hui jeune adulte, Louana est passée notamment par le Standard de Liège et évolue en D2, à Aywaille. Mais probablement plus pour très longtemps puisque les clubs de l’Hexagone l’appellent à venir passer des tests.