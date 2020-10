Alfa: le football amateur liégeois remis ce week-end ! Liège Matthias Sintzen L'Association liégeoise du Football Amateur a décrété une remise générale. © Pixabay

Le sport amateur tourne au ralenti. Vendredi en fin de journée, plusieurs décisions importantes ont été prises: fermetures des buvettes, des vestiaires, mais aussi arrêt momentané de certaines compétitions. C'est ainsi que l'Alfa, l'Association liégeoise du Football Amateur, a décrété une remise générale de ses matchs pour le week-end du 10 et 11 octobre.



"Compte tenu de l’annonce soudaine et tardive de la fermeture des buvettes et cafétarias à dater de samedi à 10h00 afin de donner le délai de la réflexion, l’Alfa décrète une remise générale pour ce week-end des 10 et 11/10/2020", peut-on lire dans un communiqué.