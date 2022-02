Le football provincial liégeois à l'arrêt ce week-end Liège Matthias Sintzen Le Comité Provincial de Liège a pris la décision de remettre les matchs des équipes premières ce week-end. © DR

Jeudi, le CP Liège décidait d'une remise générale des matches officiels et amicaux pour les équipes de jeunes, réserves et de la RIL. Seuls les matches amicaux sur terrains synthétiques restaient autorisés pour autant qu’ils soient annoncés. Pour les équipes premières, une réunion avait lieu... ce dimanche à 10h.



Finalement, les matchs des hommes et des dames qui évoluent en équipes premières tombent aussi à l'eau en raison des conditions climatiques. Les amicaux sur synthétique déclarés sont autorisés.