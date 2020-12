La première journée de reprise ce "mini-championnat" devrait être la journée 7, prévue initialement le 18 octobre dernier. "Bien évidemment, cela reste théorique et dépendra des décisions du CNS (Gouvernement et experts) et notamment la reprise des entrainements à partir du 15 janvier 2021", précise le CP Liège. "Il va de soi que si la date de reprise des entrainements devait être reculée, cela aurait également un impact sur la date de reprise des compétitions."

En ce qui concerne les jeunes et réserves, la reprise devrait avoir lieu une semaine avant les équipes premières.



Tout cela dépend de 5 facteurs: la date de reprise des entraînements, mais aussi l'accès au vestiaire, l'ouverture des buvettes, la présence de public et la météo.