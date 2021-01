Le monde du football verviétois est endeuillé. L'annonce du décès de Patrick Huby, ce jeudi 28 janvier, a provoqué une véritable onde de choc dans l'ancienne cité lainière et alentours. L'homme, et plus particulièrement le footballeur, était une icône de la SRU Verviers et une personnalité emblématique du ballon rond verviétois.

La soixantaine à peine sonnée, jeune retraité du football et de la vie, Patrick Huby fut victime d'un malaise dans le courant du mois passé. Hospitalisé depuis lors, il était plongé dans un coma malheureusement irréversible. Un grave souci de santé que l'homme avait déjà connu il y a une petite dizaine d'années, alors qu'il venait d'amener le Stade Disonais au sommet de la pyramide provinciale. Un accroc qui l'avait sagement poussé à mettre un terme prématuré à son parcours d'entraîneur pour endosser le rôle de directeur technique puis de conseiller sportif chez les Stadistes, aux côtés de l'incontournable président Dinet Bodson, son ex-beau-frère. Un rôle dont il ne sortira que pour une dernière pige, jusqu'à l'été passé, avec les dames du Val Fassotte où évolue, entre autres, une de ses filles.

Unioniste dans l'âme, Patrick Huby avait du sang bleu dans les veines. Sa verve, elle, était teintée d'un mauve inconditionnel, parfois caricatural, lorsqu'il s'agissait de défendre la cause de son Sporting d'Anderlecht. Huby était un enfant de Bielmont, faisant partie d'une génération qui apporta ses dernières lettres de noblesse au feu matricule 34, dont il fut un des capitaines de route sur le terrain et une figure tutélaire au cœur du secteur défensif.

Usant d'une volonté farouche, d'un sens du placement et de qualités naturelles de leader, il fit toutes ses classes à l'ombre de la place d'Arles, alternant chez les séniors, au retour d'un bref passage par Ensival sous les ordres d'un certain Christian Piot, entre la P1 et la promotion d'alors. Chez les Bleus, tout au long des années 80, Huby collectionna deux doublés coupe-championnat, contre La Calamine et Bas-Oha, et deux descentes de nationale aussi, à une époque où la rivalité avec l'ennemi juré du Panorama et le voisin andrimontois notamment donnait encore tout son sens au football verviétois.

Celle qui devint la RUVE (née d'une fusion avec Ensival) au début de la décennie suivante eut raison de l'attachement viscéral de Patrick Huby à ses couleurs. La suite se déclina de façon rocambolesque, entre La Calamine, Cointe et Heusy, trois chapelles sur la même saison !

A 33 ans, Patrick Huby embrassa alors une carrière de (joueur) entraîneur, le menant pratiquement aux quatre coins de la province et à tous les échelons provinciaux, de Dolhain à Dison, en passant entre autres par Pepinster, Saive, Nessonvaux et Fraiture, sans oublier dans l'intervalle un titre de champion de Belgique avec les juniors… de feu le RCS Verviers (ça ne s'invente pas), sorte de clin d'oeil sur une carte de visite fournie en titres et performances, en désillusions également.

Le renouveau de la (le) SRU Verviers dans le paysage footballistique verviétois n'avait pas laissé l'homme insensible, partageant son plaisir entre Stembert et le Val Fassotte, entre ses racines et sa seconde famille.

La rédaction sportive de la Dernière Heure/ Les Sports+ présente ses plus sincères condoléances à ses proches et à sa famille.