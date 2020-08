Le frère du Diable Rouge Christian Benteke débarque à Visé Liège Matthias Sintzen Il s'agit d'un troisième passage dans la Cité de l'Oie pour le défenseur. © USRL Visé

Et il n'arrive pas seul. Visé continue à constituer son noyau pour vivre une saison tranquille en Nationale 1. Ce mardi en fin de soirée, il a recruté deux joueurs, et pas n'importe lesquels. Le premier n'est autre que Jonathan Benteke, le frère du Diable Rouge Christian. Agé de 25 ans, il évolue en tant qu'attaquant. Il s'agit en réalité d'un retour au club puisqu'il y a évolué de 2007 à 2009 chez les jeunes et de 2013 à 2014 avec l'équipe première, après un deuxième passage au Standard de Liège. Par la suite, il est parti à Zulte-Waregem, Cristal Palace et Omonia Nicosie. Récemment, il évoluait à Allemannia Aachen, en Allemagne. Il s'est engagé pour un an. Ayoub El Harrak est le nom du second transfert. Liégeois de 21 ans, il jouait avec Eupen mais devait se contenter d'une place en équipe réserve. Lors de la saison 2017-2018, il a eu l'occasion d'apparaitre sous le maillot de l'équipe A des Pandas, en playoffs 2. C'est Angel Cortès qui l'a conseillé aux Mosans, qui semblent réellement compter sur lui puisqu'il a signé pour trois saisons. Il évolue au poste de milieu défensif. A Visé, les transferts ne semblent pas encore terminés.