Les installations de plusieurs clubs de football ont été ravagées par les inondations du mois dernier. Certains s’en sont mieux sortis que d’autres et des solutions ont parfois été trouvées. Au GD Poulseur, un club de P4 liégeoise, l’eau s’est également invitée, détruisant ainsi une bonne partie du terrain. "Une équipe du SPW est venue dégager les gros débris du terrain, les joueurs viennent aussi aider", explique Antonio Martins, le président. Le club a également reçu des aides d’entreprises. "On nous a donné des semences et une autre société nous a offert deux filets pour les buts."





Ce sont justement ces buts qui posent problème puisqu’ils ont été totalement détruits par les eaux. Et pourtant, ils étaient bien solides ! "C’étaient des goals en métal. Nous cherchons maintenant des buts en aluminium, pour être aux normes. J’ai reçu divers devis grâce à Steve Debout, qui s’est beaucoup investi dans la recherche. Il faut débourser près de 2 300 euros pour les deux, ce qui est énorme pour nous. Je ne peux pas me permettre un tel montant actuellement."

La commune a bien entendu été sollicitée. "Le bourgmestre s’est montré très ouvert et a dit qu’il allait tenter de trouver une solution mais la question reste de délai. En principe, nous devons jouer à domicile fin août. Je suis très inquiet."





L’homme à la tête du club n’a pas peur de le dire : il a peur pour la survie du club des Portugais. "Nous venons de vivre deux saisons très compliquées. Lors de la dernière, nous n’avons pas joué un seul match à domicile et la précédente a été arrêtée avant que nous recevions les équipes les plus intéressantes pour nous. Or, même sans football, les frais (plus de 2000 euros en assurances de joueurs) sont toujours là. Si nous ne pouvons pas jouer chez nous et que nous devons payer une location, reverser des frais de buvette ou que la saison ne va pas à son terme à cause du Covid, nous n’aurons pas les fonds nécessaires pour tenir une saison de plus."