En quelques années seulement, le Grand Prix Color Code a rapidement grandi. L’épreuve de Bassenge a directement visé le statut interclubs. Aujourd’hui, la course mise sur pied par l’ancien pro Christophe Detilloux est la manche d’ouverture des U23 Road Series, soit un challenge pour les meilleures équipes espoirs belges et néerlandaises. Normalement, ce challenge comprend dix manches et le rendez-vous liégeois aurait dû être la cinquième épreuve. Mais les quatre premières courses ont dû être annulées à cause de la pandémie.