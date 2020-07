La série d’annulations se poursuit en Belgique. Et elle n’est sans doute pas près de s’arrêter. Après l’annonce de l’annulation d’Aubel-Thimister-Stavelot, c’est une autre belle épreuve du calendrier liégeois qui n’aura pas lieu en 2020 : le Grand Prix de la Magne.

"Le comité organisateur du GP Magne et la commune de Soumagne se sont réunis pour évoquer le maintien ou non de la classique", indique le CC Hawy. "Après concertation, les deux parties ont décidé, avec grand regret, d'annuler l'épreuve. Celle-ci devait se dérouler à Soumagne le dimanche 30 août prochain. Cette décision fait suite au rebond de l'épidémie de coronavirus et aux nouvelles mesures de restriction annoncées lundi dernier par le Conseil National de Sécurité. Nous avions pourtant pris toutes les mesures Covid préconisées par les différents pouvoirs mais ces mesures ne permettaient pas d’avoir un risque zéro."

Il ne va plus rester grand-chose pour les jeunes coureurs cette année...