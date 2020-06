Annulée dans un premier temps, la classique liégeoise sera bien organisée le 30 août !

C’est une des très belles épreuves du calendrier wallon. Une des nombreuses courses qui avaient été annulées à cause de la crise du coronavirus. Mais le Grand Prix de la Magne aura bien lieu. L’épreuve organisée par le Club Cycliste Les Amis du Hawy est planifiée le 30 août. "Nous avions annulé dans un premier temps car nous ne pouvions pas garantir aux sponsors et aux coureurs que la course pourrait avoir lieu", indique le comité d’organisation. "Nous avons finalement eu des garanties de la fédération et du gouvernement pour pouvoir l'organiser. Réinscrire le Grand Prix au calendrier permettra aux coureurs de s'affronter sur un terrain vallonné, ce qui n'arrivera pas souvent ces prochains mois. Nous ferons le maximum pour respecter les mesures sanitaires qui seront encore en vigueur."

Une bonne nouvelle pour les amateurs de vélo et pour les espoirs et élites sans contrat, qui peuvent ajouter cette course à leur calendrier. Annulée l’an dernier, la dernière édition de l’interclubs liégeois avait été remportée en 2018 par le Néerlandais Matthijs Paaschens, aujourd’hui pro chez Bingoal-Wallonie Bruxelles.