On y a cru quand on l’a vu monter au jeu à la 81e en lieu et place de Melvin Lafalize. On a pensé effectivement que Hugo Sablone disputait là ses premières minutes en équipe première avec Hamoir. "Mais c’était presque ça, sourit ce flanc de 19 ans. Je n’avais joué, en championnat, que quelques secondes à Waremme (NdlR : le 10 octobre 2021 pour une victoire 1-2). Là, je suis monté au jeu pour de vrai… (rires)"

Près de 10 minutes exactement et déjà quelques belles choses à proposer comme cette justesse dans le placement et cette grosse envie dans les duels. "Oui, mais c’était une consigne du coach, dit cet étudiant mécanique. Il nous avait dit qu’il faudrait se battre sur chaque ballon car Verlaine ne lâcherait rien. Et c’est ce que j’ai fait dès ma montée au jeu."