Quand elle est apparue au calendrier, cette course a directement eu le statut interclubs. Et, depuis, elle est restée avec un statut de référence chez les espoirs. Ce sera encore le cas ce dimanche pour le Grand Prix Color Code. Cette épreuve de Bassenge est une des manches des U23 Road Series, un challenge qui compte dix courses organisées aux Pays-Bas et en Belgique. Un challenge dominé l’an passé par Arnaud De Lie. Il avait pris les commandes à… Bassenge, où il s’était imposé en puncheur, avec une attaque dans le final, avant de poursuivre sur sa lancée, désormais, chez les pros. Comme les deux coureurs qu’il avait devancés sur l’épreuve liégeoise, l’an passé, Louis Blouwe et Cériel Desal, qui évoluent également désormais chez les professionnels. (...)