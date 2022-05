Tout gros morceau de trail ce week-end du côté d’Ovifat avec le Grand Trail des Lacs et Châteaux. Cinq courses et quelque 1700 participants. Un sacré chiffre qui, dans un contexte baissier (on estime de 20 à 30 % en moins le nombre de dossards attribués cette année sur les pelotons running), impose le respect et amène le sourire sur les visages d’Aline Lejeune et de Michaël Louys, couple organisateur.

"Après avoir déjà eu 1700 coureurs l’an dernier, alors que l’on était une des rares courses à se tenir à ce moment-là dans la crise Covid, on arrive quasi au même score cette année", constate ce dernier. "On ne va pas se plaindre. Les distances qui ont le mieux marché, qui sont d’ailleurs sold out, sont sans surprise le 16 et le 42 km. Nous avons 150 inscrits sur la 160 km, donc rempli aux ¾. Et le 85 est quasi complet." (...)