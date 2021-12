Sans doute écarté du top 4, le HC Visé n’a désormais plus rien à perdre. C’est peut-être la raison pour laquelle il affiche désormais plus de sérénité. Samedi, cela n’a pas suffi à battre Bocholt mais sans Yves Vancosen (on craint une déchirure à la cuisse, il passera une IRM ce lundi), la prestation visétoise mérite d’être soulignée.

En première mi-temps, les Oies ont fait plus que jeu égal avec leur adversaire. (...)