Le HC Visé BM perd Killian Von den Hoff qui retourne aux Pays-Bas Liège Matthias Sintzen Le portier de 24 ans jouera en Eredivisie © HC Visé

Il y a cinq ans, Killian Von den Hoff effectuait ses premiers pas en BeNeLeague. C'était du côté de Tongres. Deux ans plus tard, il rejoignait le HC Visé BM, toujours en BeNeLeague. Actuellement deuxième gardien dans la hiérarchie derrière Kevin Siraut, il s'en ira en fin de saison. Non pas pour retourner à Tongres comme Kevin mais bien dans son pays natal.



Il jouera pour le compte de V&L-Sittardia Combinatie de Geelen, dans l'équipe première qui évolue en Eredivisie. C'est son nouveau club qui l'a annoncé ce mercredi. "Un nouveau défi", a indiqué le dernier rempart sur les réseaux sociaux.



Il s'agit en quelque sorte d'un retour puisque Killian est passé par là lorsqu'il était plus jeune, avant de rejoindre Handbal Venlo en Eredivisie. Le gardien de 24 ans a commencé à fouler les terrains de handball à Zwart Wit, à Oirsbeek.