Le HC Visé BM recrute un pivot pour son mini-championnat Liège Matthias Sintzen Les Oies reprendront bientôt la compétition et pourront compter sur un élément supplémentaire. © HC Amay

Le 17 avril, Visé disputera son premier match de la "saison" face à Atomix. Les circonstances sont particulières et le travail sur et en dehors du terrain est intensif afin que tout le monde soit prêt pour le Jour-J. Les matchs s'enchaîneront et le noyau devra être suffisamment large pour résister à cette charge intense après un an d'arrêt.



Pour ce faire, Korneel Douven disposera d'une arme supplémentaire. Il pourra compter sur Romain Destexhe, un pivot de 25 ans, qui arrive d'Amay. Il a déjà rejoint le reste du groupe à l'entraînement. Si tout se passe bien, il pourrait signer pour la saison prochaine et vivre ainsi une saison en Beneleague.