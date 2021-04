En temps normal, le champion serait en passe d’être connu. Au lieu de cela, les compositions des équipes pour le premier match de championnat ne sont pas encore connues. Visé entame son mini-championnat ce samedi face à Atomix. Covid oblige, deux poules de trois équipes, avec demi-finales et finale. Au programme également, une finale de Coupe de Belgique made in 2019-2020. Ce sera le 8 mai. A quelques heures d’un moment plus que particulier, nous avons rencontré Korneel Douven, le T1 du HC Visé BM que l’on ne présente plus.





Quel sentiment a-t-on à quelques heures du coup d’envoi d’une saison… en avril ?

"C’est très bizarre, surtout lorsque l’on se dit que l’on devrait être en train de jouer les playoffs pour désigner le champion. En plus, nous avons eu trois préparations. Espérons que cette fois ce soit la bonne car dans l’autre poule, le premier match est reporté à cause de cas de covid à Hasselt."

Comment se sent le groupe ?

"Très enthousiaste. Quel bonheur de retrouver le (...)