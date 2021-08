Le HC Visé entame son championnat de BeNeLeague samedi prochain face à Volendam, un candidat au top 4 qui s’est bien renforcé. La rencontre pourra avoir lieu au hall omnisports de Visé, dont le revêtement a enfin été refait et où les lignes tiennent. Visé pourra même s’y entraîner jeudi et vendredi.

Pour leur répétition générale, les Visétois ont battu Dudelange (31-25) au terme d’un match de qualité moyenne. "C’était meilleur contre Draguignan mais nous nous étions entraînés le matin pendant deux heures", explique Korneel Douven. "J’ai vu trop de déchets offensifs et un manque d’homogénéité en défense, surtout dans les dix premières minutes de chaque mi-temps. Mais dans l’ensemble, j’estime que nous sommes prêts pour entamer le championnat et j’ai déjà une idée de base de ce que sera mon sept de base."

Hougardy et Boyon étaient de retour dans l’équipe mais Brixhe souffre encore de l’orteil. Le gardien Plesseurs, les ailiers Lahonda (6 buts), Hougardy (4) et Gava se sont mis en évidence, tandis que Hadzic (8) s’est montré très précis.

A cette occasion, Visé a aligné le jeune Français Jules Ranc (18), qui vient du ROC Aveyron. En principe, il doit jouer avec l’équipe Espoirs mais il a été appelé car Bartosz Kedziora souffrait d’une petite contracture (il a finalement tenu sa place). "Jules a une très bonne technique, il lit bien le jeu et il a de l’audace", dit Korneel Douven. "Ce sera à Thomas Cauwenbergh et Olivier Leleux de me dire s’il peut revendiquer une place dans notre noyau à l’avenir."

Dimanche, les joueurs de Visé sont allés eux-mêmes livrer les abonnements à leurs fidèles supporters. Ils se sont ensuite retrouvés pour un repas en commun.

Deux entraînements sont prévus lundi et mardi tandis que l’équipe sera présentée à la presse mercredi à Haccourt.

Le technique