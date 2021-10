Juste après la pause, Siraut arrêtait un nouveau penalty, de Hadzic cette fois. Plessers répondait cependant du tac au tac par deux arrêts puis Visé creusait encore l'écart grâce à Hadzic.



Les Visétois restaient alors sept minutes sans marquer mais il terminaient la partie avec beaucoup d'assurance pour signer un deuxième succès en déplacement qui leur permet de recoller au top 4.





Fiche technique



HC Visé BM: Plessers, Brixhe 4, Gava, Nguema 2, Vancosen 7, Bello 4, Hadzic 6, Destexhe, Massat, Boyon, Lahonda, Hougardy 1, Kedziora 4.

Intermédiaires: 3-3, 6-10, 11-15; 13-18, 18-22, 21-28

Jean-Luc Grandjean avait décidé d'aligner Kevin Siraut d'emblée entre les perches et l'ex-Visétois entamait fort bien la partie. Tongres menait 2-0 mais Plessers se montrait à la hauteur également et Visé revenait dans le match avant de prendre l'avance malgré un penalty de Bello arrêté par Siraut.Vancosen permettait alors aux Visétois de prendre le large et, malgré une période délicate (2 X 2' et un nouveau penalty manqué par Bello), les Oies conservaient un avantage intéressant, d'autant que Plessers multiplait les arrêts.