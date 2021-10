Plessers entamait la rencontre par deux arrêts qui permettaient à Visé de se détacher. Le Limbourgeois était dans un grand jour avec 65 % d'arrêts mais les Visétois, beaucoup plus agressifs en défense que lors des dernières sorties, n'en profitaient pas vraiment. Le marquoir restait même inactif pendant 6 minutes.A la 15e, le score n'était "que" de 6-2 alors que le match aurait déjà pu, déjà dû être plié. Un triplé de Nguema permettait alors aux Mosans de prendre définitivement le large.Korneel Douven faisait rapidement tourner et le banc se montrait efficace également, à l'image de Destexhe (3 buts) et de Boyon, soutenu par ses anciens équipiers de Tournai, qui avaient disputé le match de D1 LFH juste avant.

Après la pause, Visé manquait un penalty et tirait sur le montant. Quintus jouait plus vite et posait davantage de problèmes à la défense locale mais une belle réaction collective et un Destexhe dans un tout grand jour permettaient à Visé de conserver un écart identique.

L'exclusion de Ranc n'y changeait rien et Visé signait son premier succès de la saison à domicile.HC Visé BM: Plessers (50'), Rotarescu (10'), Brixhe 3, Gava, Massat 2, Nguema 7, Vancosen 3, Bello 1, Ranc, Destexhe 8, Boyon 5, Lahonda 1, Hougardy 3 et Kedziora.

Intermédiaires: 4-2, 20-4, 18-6; 24-12, 30-17, 33-21