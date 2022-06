Le titre de champion de Visé n’a pas seulement laissé des cernes sous les yeux des fêtards : il a également un impact très positif sur la renommée du club. "Beaucoup de gens ont vu le reportage en direct de la belle à la télévision, dit Arthur Hoge, le président. On m’en parle énormément et, concrètement, cela se traduit aussi par une arrivée ou un retour de certains sponsors."

C’est évidemment une très bonne nouvelle pour un club qui ne demande qu’à confirmer au niveau belge. Avant de faire son chemin sur la scène européenne ? C’est une tout autre histoire ! Le champion de Belgique n’est pas qualifié pour la Champions League. Il peut participer à l’European League mais l’inscription coûte 20 000 euros et chaque tour engendre des dépenses de l’ordre de 12 000 euros. Avec un hall omnisports pouvant accueillir un maximum de 500 personnes, l’opération serait déficitaire. De plus, il faut prévoir un revêtement spécial avec uniquement des lignes de handball (gerfloor) et, après le premier tour, jouer des matchs de poules tous les mardis. "Je ne tiens pas à envoyer mes joueurs au casse-pipe", poursuit très justement Arthur Hoge.

Visé se rabattra donc sur l’European Cup (ex-Challenge Cup), dont il a atteint les quarts de finale il y a trois ans. Là, l’inscription coûte 375 euros par tour, montant auquel il faut ajouter les frais de déplacement. Les obligations sont également moindres. L’inscription doit être rentrée pour le 5 juillet et il y a de fortes chances que Visé n’entre en lice qu’au deuxième ou troisième tour.

P. S.