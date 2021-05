L'athlète est 8e chrono belge de tous les temps en scolaire à Karlsruhe.

Ce samedi, les athlètes de la province sont revenus des championnats LBFA toutes catégories organisés à Mouscron avec pas moins de 33 médailles, dont 12 en or. Des habitués (la quintuple championne de Belgique Elsa Loureiro s’est ainsi imposée au triple avec 12m99), mais aussi, et c’est réjouissant, pas mal de jeunes. Dans ce créneau, la palme revient sans aucun doute aux scolaires Abdoul Wahab Mimoun (HF) et Anne-Laure Hervers (Herve), champions francophones sur le 400 haies et à la hauteur.

Au niveau performances pures, le froid, le vent et les bourrasques de pluie n’ont pas permis grand-chose lors de cette compétition de reprise.

Pour aller chercher l’étincelle, il fallait plutôt être du côté de Karlsruhe (Allemagne) où quelques Belges s’étaient déplacés le même jour. Clément Deflandre, (...)