Hamoir n’a donc pas raté ses débuts sur ses terres mais peut quand même remercier Couvin de lui avoir laissé deux beaux cadeaux.

“Commencer plus offensivement que ce dimanche, cela aurait été difficile avec trois attaquants de formation et deux couloirs. On avait demandé de démarrer pied au planché pour essayer de marquer un but rapidement et ne pas tomber dans un faux rythme”, expliquait le coach Miceli.

Bien aidé par une bourde du gardien adverse qui laissait filer un tir anodin de Lafalize en dessous de lui, Hamoir prenait vite les commandes. “Il fallait alors tuer le match avant (...)