Le club d’athlétisme des Hautes Fagnes organise la 37e édition du jogging de la St-Sylvestre. Rendez-vous ce dimanche 26 décembre, dès 11h à Bielmont (Verviers).

Beau parcours

Sur un parcours inchangé, passant successivement par Mangombroux, Heusy, Moraifosse, la plaine de Rouhé, Ninglohé, l’avenue de Thiervaux avant de revenir sur Bielmont, les coureurs (450 en 2019) pourront s’adonner, une dernière fois en 2021, à la pratique du jogging. Sur un circuit mixte, mariant aussi bien les sentiers que la route et ouvert à tous.

Le départ se donnera avenue Alexandre Duchêne, juste à côté du stade de Bielmont, à 11h précise.

Mesures Covid

Pour l’après-jogging, le tout se passera au stade de Bielmont avec un ravitaillement en eau à l’arrivée, et le traditionnel thé chaud dans l’entrée des vestiaires, le tout avant d’aller sous la douche.

Vu les mesures Covid en vigueur, le Covid Safe Ticket (CST) sera obligatoire pour rentrer sur le site, ainsi que le port du masque (hors entraînement).

Il n’y aura pas non plus de bar après la course. La remise des prix se faisant directement à l’arrivée, dès que les trois premières femmes et homme seront là. La première et le premier Vervietois seront toujours récompensés via la Maison Saive, sponsor.

Concernant les inscriptions et pré-inscriptions, elles seront possibles sur le site de chronorace jusqu’à la veille de la course. Attention, vu les mesures Covid, les inscriptions sur place risquent de prendre plus de temps. Elles seront possibles dès 9h dans la buvette.