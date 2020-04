Initialement prévu le 21 juin, il est reporté au mois de septembre.

Comme la plupart des organisations sportives, le jogging de Verviers a dû être annulé. Événement capital dans l'importante ville de Verviers, il a été temporairement refixé au 20 septembre.

"Il est attendu par des milliers de sportifs confirmés ou non. Il est également un évènement populaire par excellence. C’est pourquoi nous souhaitons faire le maximum pour vous y convier en 2020. Ce sera l’occasion pour nous tous de retrouver cette joie de pouvoir courir entre amis, entre collègues, sur l’une des deux courses proposées", peut-on lire dans un communiqué.



"Nous réfléchissons dans ce cadre à toutes les solutions possibles afin de garantir la distanciation sociale, et la protection de tous les participants, accompagnants, et spectateurs, afin de respecter les règles qui seront encore d’application à cette date. Cette édition 2020 aura, c’est certain, une dimension différente de toutes les autres."