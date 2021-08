Le Liégeois Sami El Anabi décroche son premier contrat pro en D1 bulgare Liège Matthias Sintzen Après avoir été champion en D4 espagnole, il part à la découverte d'un nouveau championnat. © DR

Il y a un peu plus de six mois, Sami El Anabi quittait la Belgique, direction l'Espagne, où il signait un contrat avec le Real Aviles, un club de quatrième division, après quelques mois compliqués et des histoires de transferts échoués.



En quelques mois à peine au sud de l'Europe, il est parvenu à s'illustrer et à retrouver la joie de vivre et de jouer au football, pour son plus grand bonheur, celui de son entourage ainsi que celui de son club. A présent, il part pour une nouvelle aventure. Le Belgo-Marocain de 21 ans s'est en effet engagé en D1 bulgare, dans le club de Tcherno More Varna, où il a signé le premier contrat pro de sa carrière. Un transfert rendu possible grâce à son agent Walid Bouchenafa. Du haut de son mètre 87, Sami devrait être un bon renfort au sein de la défense de cette équipe.



En Bulgarie, le championnat a déjà commencé. Deux matchs ont été disputés et l'équipe compte quatre points. Le Liégeois a réalisé la préparation en Bulgarie et devrait être qualifié pour le quatrième match de championnat.