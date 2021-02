Le Liégeois Thibaut Rausin (ex-Standard, Visé, Mouscron, Lierse) file au MVV Maastricht Liège Matthias Sintzen Le portier de 27 ans, formé en partie au Standard de Liège, file aux Pays-Bas, après plusieurs mois sans club. © BELGA

Suite au départ du gardien Bill Lathouwers, le MVV cherchait un remplaçant. C'est Thibaut Rausin, un Liégeois de 27 ans, qui a été choisi. Il arrive gratuitement puisqu'il était sans club depuis son départ du Lierse l'été dernier.



Formé au Standard puis à Eupen, il a ensuite porté les couleurs de Visé, Westerlo, Mouscron, Tubize et Rupel Boom. Le portier d'1m93 fait maintenant partie d'une équipe qui compte déjà deux autres gardiens: Mike Havekotte et Lars van Meurs.



A Maastricht, 18e en Eerste Divisie, on retrouve notamment Jérôme Déom, un milieu de 21 ans, passé lui aussi par l'Académie du Standard de Liège.