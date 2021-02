Le Maasmarathon, en raison des mesures qui restent d'application dans le cadre de la crise sanitaire, n'aura pas lieu le 9 mai prochain, comme initialement programmé. Les organisateurs ont annoncé ce mercredi le déplacement de leur épreuve au 19 septembre prochain.

Les inscriptions enregistrées jusqu'à présent restent valables pour cette nouvelle date. Un remboursement partiel est possible pour ceux qui ne pourraient se libérer à la nouvelle date.

Le Maasmarathon, plus ancien 42,195 km de Wallonie, c'est un marathon, un marathon relais et un semi-marathon au départ et à l'arrivée de Visé. En parallèle se tiennent également les distances suivantes: 5 km, 9,1 km et un épreuve pour les enfants.