Le joueur-entraîneur de Heusy a inscrit un but remarquable.

Ce dimanche avait lieu le tant attendu derby entre Heusy et Franchimont, deux clubs de deuxième provinciale liégeoise qui ont longtemps fait parler d'eux durant l'été 2019 à cause des compositions des séries.Au final, les deux formations se sont quittées dos-à-dos mais on retiendra le très beau but de Jessy Dionisio, le joueur-entraîneur de Heusy. D'une aile de pigeon, il a permis à son équipe, menée 0-1, d'égaliser juste avant la mi-temps. Un but qui rappelle celui d'un certain Zlatan Ibrahimovic, en 2013, avec le PSG face à Bastia.Dommage que la prestation de Dionisio ait été entachée d'une carte rouge directe en fin de partie.Vedia était présent pour capturer les images du beau but.