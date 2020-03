La vente aux enchères lancée par le club et ses supporters a rapporté gros ce dimanche.

En posant ce geste, Luc Ernes s'est débarrassé de son tout dernier maillot rouge et bleu. "Il m'en reste un du Molenbeek mais je n'allais tout de même pas mettre ça en vente (rires). Mais de Liège, je n'en ai plus aucun. J'ai hésité à enchérir mais finalement je ne l'ai pas fait. Si j'ai vendu ce maillot, c'est pour l'oeuvre car j'avais toujours dit que j'en garderais un."





A partir de ce mardi, le club mettra aux enchères deux maillots par jour. Un de 9h à 14H30 et le second de 15h30 à 21h.



Chaque jour, le RFC Liège lance une vente aux enchères d'un maillot porté par un actuel ou ancien joueur du club. Cette action lancée parallèlement à celle des supporters qui ont mis sur pied l'association Liège-Sur-Vivra , a pour but de récolter un maximum de fonds pour aider les hôpitaux liégeois dans la lutte face au Covid-19.L'association aimerait récolter 35.000 d'ici la fin de la semaine pour pouvoir offrir un respirateur.Dimanche, c'était le maillot de Luc Ernes qui était mis en vente. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le joueur du club de 1983 à 1993 garde toujours la cote auprès des supporters sang et Marine: le maillot a été vendu à 1.000€ alors que les autres avaient rapporté entre 200 et 300 euros, explique Pigeon.