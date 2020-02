Il a été remis ce week-end suite aux conditions climatiques.

On a joué presque partout ce dimanche sauf à Solières-Tilleur et à Stockay-Couvin. Ce dernier match a été remis dimanche matin sur le coup de 10 heures lorsqu’un délégué de l’ACFF est venu inspecter le terrain et a décidé qu’il était impossible de jouer à cause des vents violents.



Le match a d’ores et déjà été refixé au 12 avril, en même temps que Verlaine-La Louvière. Quant à Solières-Tilleur, la date de remise n’a pas encore été officialisée mais la rencontre pourrait également avoir lieu le même jour puisque aucun des deux clubs ne joue.