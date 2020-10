Le RFC Liège a adapté son stade afin de pouvoir accepter 1200 spectateurs lors des rencontres à domicile. Après avoir travaillé d'arrache-pied durant plusieurs semaines pour rendre cela possible, le club devait recevoir les Francs Borains samedi dernier mais le match a été remis pour cause de coronavirus dans le noyau hennuyer.Dimanche, Liège doit se rendre à Warnant (D2 ACFF) dans le cadre du 5e tour de la Coupe de Belgique. Ou plutôt "devait" car le match aura finalement lieu à Rocourt. Après de longues discussions, les deux clubs sont finalement tombés d'accord, notamment au niveau financier. Ce matin encore, le match était annoncé à Warnant car "les exigences financières de Warnant étaient excessives".

Les deux clubs attendent la rencontre avec impatience puisque le vainqueur affrontera une formation de D1A. "L’achat de tickets se fera exclusivement via notre billetterie en ligne. Il faudra choisir la tribune dans laquelle s’installer dès l’inscription au moment de renseigner l'ensemble de ses coordonnées. La prévente débutera mardi à 12h. Les abonnés auront jusqu’au jeudi 8 octobre à 12h pour s’inscrire. Après cette date, leur place pourra être revendue. Sur ordre de police, les supporters visiteurs sont interdits. Le port du masque est obligatoire dans le stade et le non-respect des règles Covid entraînera des sanctions voire des poursuites", précise Liège.



Le prix des places est fixé à 12€ pour les adultes et à 8€ pour les enfants de 10 à 12 ans.