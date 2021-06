Battre un record en natation n’est pas un événement rare mais battre le record du district Liège-Namur-Luxembourg en 1500 mètres nage libre semblait bien compliqué. Cela a (enfin) été fait ce samedi lors du Meeting de 800 et 1 500 mètres de Liège Natation par Thomas Courbois, un jeune nageur de 16 ans du club de natation de Waremme. Il a nagé en crawl (nage libre) en 16 minutes, 3 secondes et 37 centièmes.

Et ce record, il n’a pas la même saveur que les autres. En effet, le précédent datait de… 1982 et était détenu par Jean-Marie Arnould. "Aller chercher le record de Jean-Marie Arnould à 16 ans, ça veut dire beaucoup de choses", lance Ann Bonvoisin, son entraîneuse, très fière de ce que réalise le jeune nageur. Ce record n’était pourtant pas un objectif clairement fixé. "On cherchait une grosse performance mais sans mettre de pression inutile. Il allait à la compétition pour tout déchirer. Thomas n’est pas quelqu’un de stressé. Au contraire, c’est un gars (...)