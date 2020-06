Après avoir déjà connu une révolution de palais cet hiver et l’arrivée de nombreux joueurs, le RFC Huy (D3B ACFF) est à nouveau en reconstruction.

Mais avec un budget des plus restreints, Bertin Tomou, le nouveau coach à qui l’on a donné carte blanche, a du pain sur la planche. “Bien sûr, on doit faire avec une enveloppe limitée et cela a déjà bloqué lors de contacts. Néanmoins, je vous certifie que je suis confiant.”

(...)